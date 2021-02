Continua l'emergenza Covid-19 in Italia e nel mondo. Secondo i dati dell'ultimo bollettino di ieri, nel nostro Paese sono stati registrati altri 119.886 contagi su 353.704 tamponi, tra antigenici e tamponi molecolari, e 308 morti per Covid. La Regione che fa registrare il più alto numero di infezioni su base giornaliera è la Lombardia, seguita dalla Campania.. Ecco, di seguito, il dettaglio regione per regione:

Lombardia: +4.243

Veneto: +1.304

Piemonte: +1.454

Campania: +2.385

Emilia Romagna: +2.092

Lazio: +1.256

Toscana: +1.374

Sicilia: +613

Puglia: +1.154

Liguria: +452

Friuli Venezia Giulia: +683

Marche: +732

Abruzzo: +653

Sardegna: +80

P.A. Bolzano: +355

Umbria: +267

Calabria: +194

P.A. Trento: +406

Basilicata: +124

Molise: +63

Valle d'Aosta: +2

In Italia oggi nuovo monitoraggio dell'Istituto superiore di sanità con l'indice di contagio Rt nazionale e quelli regionali che potrebbero portare a cambio di colore per alcune regioni. Attesa anche per la prima bozza del nuovo dpcm del Governo Draghi con le nuove restrizioni anti contagio che saranno in vigore dal 6 marzo al 6 aprile e che l'esecutivo presenterà in anticipo a regioni ed enti locali. intanto da nord a sud nuove zone rosse e arancioni a livello locale per arginare il contagio. Prosegue la campagna vaccinale che fa segnare quasi 4 milioni di dosi somministrate oltre 1,3 milione di persone completamente vaccinate. L'Aifa verso l'ok a una dose unica di vaccino anti covid ai guariti. Draghi: "C'è la possibilità di dare priorità alle prime dosi di vaccino alla luce della recente letteratura scientifica".

Nel mondo oltre due milioni e mezzo di decessi covid e 113 milioni di contagi. L’Europa apre a un passaporto vaccinale: Piano Ue per muoversi in estate. Von der Leyen: "vaccineremo il 70% degli europei adulti entro fine estate. Michel: "Prossime settimane resteranno difficili. La situazione resta grave, bisogna mantenere le restrizioni. In Usa Biden esulta per la campagna vaccinale: "50 milioni di vaccinazioni, siamo in anticipo di settimane". Via libera dalla Fda alla conservazione del vaccino Pfizer in normali frigo. La Francia invece da l'ok a utilizzo degli anticorpi monoclonali contro la Covid.