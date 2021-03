Continua l'emergenza Covid-19 in Italia e nel mondo. Nell'ultimo bollettino del Ministero della salute di ieri registrati ulteriori 21.267 contagi su 363.767 tamponi e 460 morti per Covid. Il tasso di positività è stabile e si attesta al 5,8%La Regione in cui si registra il più alto numero di nuovi contagi su base giornaliera è la Lombardia, che supera anche le 30.000 vittime per Covid.Ecco, di seguito, il dettaglio regione per regione:

Lombardia: +4.282

Veneto: +2.042

Piemonte: +2.223

Campania: +2.045

Emilia Romagna: +1.725

Lazio: +1.709

Toscana: +1.197

Sicilia: +765

Puglia: +1.709

Liguria: +420

Friuli Venezia Giulia: +762

Marche: + 632

Abruzzo: +329

Sardegna: +153

P.A. Bolzano: +162

Umbria: +225

Calabria: +365

P.A. Trento: +308

Basilicata: +124

Molise: +29

Valle d'Aosta: +70

Attesa per i dati del nuovo monitoraggio dell'Iss di domani che porteranno al cambio di colore per alcune regioni. A rischio zona rossa la Toscana, a rischio anche Valle d’Aosta e Calabria. Al contrario l’unica candidata certa al passaggio dal rosso all’arancione è il Lazio. Intanto Draghi annuncia la programmazione per le riaperture dopo Pasqua a partire dalle scuole. Si va verso nuove misure dopo il 6 aprile con Regioni ancora divise in fasce almeno fino al primo maggio. Continua la campagna vaccinale con 8,5 milioni di dosi somministrate ma anche lo scontro con le case farmaceutiche che non consegnato le dosi promesse. Draghi: “Sanzioni per le case farmaceutiche se non rispettano accordi presi”

Nel mondo oltre 124 milioni di casi e oltre 2,7 milioni di morti covid. AstraZeneca chiede ok a Ue per stabilimento di Halix e invia nuovi dati su efficacia alle autorità Usa per l'approvazione . Sull'export dei vaccini, intesa tra Londra e la Ue con quest'ultima che spera ora anche in un accordo con gli Usa per avere nuove dosi. Negli Stati uniti superati i 30 milioni di casi. Lockdown a Vienna per Pasqua. Nuovo record di contagi giornalieri in Francia.

