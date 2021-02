Continua l'emergenza Covid-19 in Italia e nel mondo. Secondo i dati dell'ultimo bollettino di ieri nel nostro Paese sono stati registrati altri 9.630 contagi su un totale di170.672 tamponi , tra antigenici e tamponi molecolari, e 274 morti per Covid. La Regione che fa registrare il più alto numero di infezioni su base giornaliera è l'Emilia-Romagna. Ecco, di seguito, il dettaglio regione per regione.

Lombardia: +1.491

Veneto: +509

Piemonte: +639

Campania: +1.202

Emilia Romagna: +1.847

Lazio: +854

Toscana: +911

Sicilia: +412

Puglia: +343

Liguria: +136

Friuli Venezia Giulia: +145

Marche: +117

Abruzzo: +351

Sardegna: +77

P.A. Bolzano: +183

Umbria: +97

Calabria: +118

P.A. Trento: +60

Basilicata: +41

Molise: +83

Valle d'Aosta: +14

In Italia aumentano le zone rosse locali per l'aumento dei contagi dovuti alle varianti covid mentre il governo ha prolungato lo stop agli spostamenti tra Regioni fino al 27 marzo e imposto lo stop a visite a casa di parenti e amici in zona rossa. In Liguria Toti ha annunciato restrizioni più forti a Ventimiglia e a Sanremo fino al 5 marzo. Si punta sul vaccino: allo studio del governo la produzione in Italia. Convocate le aziende ma ci sono numerosi problemi tecnici e legali. Il presidente del Consiglio Mario Draghi ha incaricato il ministro per lo Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti di interpellare il mondo industriale per capire quali margini ci sono per realizzare nel nostro Paese i vaccini già autorizzati. Ad oggi sono oltre 3.5 milioni le dosi di vaccino anti covid somministrate mentre sono 1.3 milioni le persone completamente vaccinate. Nel mondo oltre 11 milioni di casi e 2.4 milioni di morti covid. Gli Stati Uniti superano i 500mila morti. Merkel: "Lavorare uniti sul vaccino".