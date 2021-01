Continua l'emergenza Covid in Italia. Sono 16.310 i nuovi casi di Coronavirus registrati in Italia nell'ultimo bollettino diffuso dal ministero della salute. In totale dall’inizio dell’epidemia i contagi da Covid-19 nel nostro Paese sono 2.368.733. Nelle ultime 24 ore i morti sono stati 475, ieri 477. Sono 81.800 le vittime dall’inizio dell’emergenza sanitaria. I guariti sono 1.729.216 (+16.186 oggi). I casi attualmente positivi sono 557.717. Ecco i dati relativi agli incrementi nelle ultime 24 ore Regione per Regione:

Lombardia: +2.134

Veneto: +1.929

Piemonte: +1.056

Campania: +1.132

Emilia Romagna: +1.674

Lazio: +1.282

Toscana: +433

Sicilia: +1.867

Puglia: +1.123

Liguria: +321

Friuli Venezia Giulia: +671

Marche: +467

Abruzzo: +196

Sardegna: +368

P.A. Bolzano: +195

Umbria: +241

Calabria: +295

P.A. Trento: +186

Basilicata: +86

Valle d'Aosta: +20

Molise: +101

Da oggi scattano i nuovi colori delle Regioni: Lombardia, Sicilia e Bolzano passano in zona rossa, altre dodici in zona sono in zona arancione: Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Umbria, Valle d'Aosta, Emilia Romagna e Veneto. Infine rischio "giallo" per le restanti. Spostamenti tra regioni solo per necessità ma è possibile andare nella seconda casa. L'allerta resta massima anche sulle cosiddette "varianti" del virus tanto che il ministro Speranza ha firmato un'ordinanza che blocca i voli in partenza dal Brasile e vieta l'ingresso in Italia di chi vi è transitato negli ultimi 14 giorni. "Chiunque sia già in Italia, proveniente dal Brasile, è tenuto a fare il tampone" ha spiegato Speranza, aggiungendo: "È fondamentale che i nostri scienziati studino approfonditamente la nuova variante. Nel frattempo scegliamo la strada della massima prudenza".

La campagna vaccinale prosegue con 1.118.594 dosi somministrate fino a ieri ma è polemica per l'annuncio di Pfizer sul ritardo nelle consegne delle dosi promesse. Arcuri : “Con il taglio delle dosi, vite a rischio". Speranza: "La campagna vaccinale italiana è partita con il piede giusto, siamo a 1 milione 100mila dosi e il numero crescerà ancora, siamo il primo paese dell'Unione europea. Le cose si sono messe nel modo giusto, ma chiediamo a Pfizer di rispettare i patti, chiediamo serietà e rigore. Ci dicono che dalla prossima settimana si tornerà alla normalità ma siamo rigorosi e chiediamo che venga rispettato tutto nel dettaglio. La macchina ha bisogno di assoluta puntualità'".

Nel mondo 94.5 milioni di contagi e oltre due milioni di morti covid. Proteste in molti Paesi europei per i nuovi lockdown. Oltre 10mila in piazza in Austria, proteste in Portogallo e in Gran Bretagna dove ci sono stati anche arresti. Il Paese più colpito restano gli Usa, nell'area metropolitana di Los Angeles i casi di Covid-19 hanno superato la soglia di un milione, una persona su 10.