Continua l'emergenza Coronavirus in Italia e nel mondo. Nel nostro Paese si mantiene alta anche se stabile la curva del contagio: nelle ultime 24 ore sono stati registrati 5.456 nuovi casi su 104.658 tamponi effettuati, che portano il totale a 354.950, e 26 morti. Dei 79.075 attualmente positivi sono 4.519 i pazienti ricoverati in ospedale con sintomi, mentre sono 420 quelli in terapia intensiva (+30 rispetto a ieri). È la Lombardia la regione che ha fatto segnare il più alto numero di infezioni, seguita da Campania e Toscana. Ecco, di seguito, il dettaglio regione per regione:

Lombardia: +1.032 (113.024 totali dall'inizio dell'emergenza)

Piemonte: +409 (38.503 totali)

Emilia-Romagna: +384 (37.681 totali)

Veneto: +438 (31.503 totali)

Lazio: +371 (19.890 totali)

Campania:+633 (18.530 totali)

Toscana: +517 (18.160 totali)

Liguria: +386 (15.269 totali)

Puglia:+212 (9.512 totali)

Sicilia: +297 (9.294 totali)

Marche: +108 (8.593 totali)

Trento: +39 (6.483 totali)

Friuli Venezia Giulia: +97 (5.513 totali)

Abruzzo: +77 (5.057 totali)

Sardegna: +143 (5.009 totali)

Bolzano: +84 (4.064 totali)

Umbria: +135 (3.324 totali)

Calabria: +35 (2.291 totali)

Valle d’Aosta: +18 (1.464 totali)

Basilicata: +13 (1.047 totali)

Molise: +28 (739 totali)

Per contrastare la diffusione della malattia il Governo sta per approvare un nuovo Dpcm con ulteriori restrizioni, tra cui probabilmente lo stop agli sport amatoriali di contatto (come il calcetto) e alle feste private. Nella giornata di ieri, inoltre, è arrivata una importante notizia dagli esperti del Comitato tecnico scientifico, che ha proposto la quarantena di 10 giorni e un solo tampone negativo per porre fine all’isolamento. Il ministro della Salute, Roberto Speranza: "Serve un cambio di marcia e interventi puntuali sulle zone a rischio per rimettere la curva dei contagi sotto controllo".

Ma la pandemia continua ad avanzare ovunque, soprattutto in Europa, dove è stato registrato un nuovo record casi. La maggior parte sono concentrati in Francia, dove nelle ultime 24 ore sono state 16mila le nuove infezioni. Ma preoccupa anche il Regno Unito: secondo gli esperti non è escluso un possibile nuovo lockdown nazionale se la trasmissione del virus non viene interrotta. A livello globale i positivi sono 37.408.593.