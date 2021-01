Continua l'emergenza Coronavirus in Italia e nel mondo. Da oggi e fino al 15 gennaio l'Italia suddivisa di nuovo in fasce: torna la zona gialla per gran parte del Paese ma scatta la zona arancione in 5 regioni: Calabria, Emilia Romagna, Lombardia, Sicilia e Veneto, come disposto dall'ordinanza del ministro della Salute Roberto Speranza. Intanto nel nostro Paese, secondo l'ultimo bollettino del Ministero della Salute, registrati ulteriori 18.627 contagi e 361 morti per Covid. Complessivamente dall’inizio dell’emergenza sanitaria i casi sono 2.276.491 mentre il bilancio totale dei decessi sale a 78.755. I guariti sono 1.617.804 (+11.174). I casi attualmente positivi sono 579.932, di cui 23.427 ricoverati in ospedale, mentre i pazienti in terapia intensiva sono 2.615. I tamponi effettuati oggi sono 139.758. La Regione che fa registrare più casi su base giornaliera è la Lombardia, seguita dal Veneto. Ecco, di seguito, il dettaglio regione per regione.

Lombardia: +3.267

Veneto: +2.167

Piemonte: +803

Campania: +1.253

Emilia Romagna: +2.193

Lazio: +1.746

Toscana: +472

Sicilia: +1.733

Puglia: +1.162

Liguria: +374

Friuli Venezia Giulia: +642

Marche: +687

Abruzzo: +315

Sardegna: +301

P.A. Bolzano: +262

Umbria: +257

Calabria: +409

P.A. Trento: +345

Basilicata: +108

Valle d'Aosta: +19

Molise: +112

Sono oltre 640mila invece le persone vaccinate in totale nel nostro Paese con la Campania che è andata oltre il 100% delle dosi consegnate sfruttando anche la sesta dose per ogni flacone del siero Pfizer. Si va vero la proroga dello stato di emergenza per il Covid-19 fino al 30 aprile. L'ipotesi che sarebbe emersa dalla riunione del premier Giuseppe Conte con i capi delegazione di maggioranza che si è svolta domenica sera. Una decisione definitiva però, spiegano fonti di governo, non è stata ancora presa. Il governo pensa anche al nuovo dpcm di gennaio: si va verso il divieto di mobilità tra regioni, lo stop all'asporto dai bar dopo le 18 e la proroga dello stato d'emergenza al 30 aprile ma anche una zona bianca se Rt sotto 0,5. Da oggi ritorno tra i banchi, col 50% di studenti in presenza, in Valle d'Aosta, Toscana e Abruzzo mentre altre regioni hanno deciso di proseguire con la didattica a distanza.

Nel mondo superati i 90 milioni di contagi da coronavirus. Secondo i dati aggiornati della Johns Hopkins University, sono infatti 90.045.410 dall'inizio della pandemia. Le vittime a livello globale sono finora 1.931.571. I più colpiti in termini assoluti restano gli Stati Uniti, con 22,3 milioni di contagi e 373mila decessi. In Cina 103 nuovi casi: una crescita a tre cifre per la prima volta in oltre cinque mesi. Intanto la Commissione sanitaria nazionale di Pechino ha annunciato che il team internazionale di esperti dell'Oms sarà in Cina da giovedì 14 gennaio per accertare le origini del coronavirus.