Avrebbero litigato poco prima per una precedenza non data e un incidente solo sfiorato, ma questo sarebbe bastato al guidatore di un furgone per inseguire lungo l'autostrada l'altra auto e infine tagliarle la strada causando un vero incidente, purtroppo mortale. È quanto ha ricostruito la polizia stradale dello Stato di Washington, in Usa, dopo un drammatico schianto avvenuto lungo una strada a scorrimento veloce nei pressi di Seattle. Un Suv guidato da una giovane donna infatti ha sbandato finendo per schiantarsi contro la barriera che divide le due corsie di marcia in un impatto devastante costato la vita alla conducente.

La vittima è la ventenne Taylor Hulsey, soccorsa dai paramedici sul posto ma morta in ospedale poco dopo il suo arrivo. Come confermato dall'uomo venticinquenne seduto dal lato passeggero e rimasto ferito nello schianto, la donna ha repentinamente sbandato per evitare un furgone che le aveva tagliato all'improvviso la strada. Lo stesso veicolo col quale poco prima aveva avuto una discussione per questioni stradali. " I testimoni indicano che i due conducenti avevano litigato tra loro e poco dopo apparentemente c'è stato un cambio di corsia che ha fatto sterzare il veicolo incidentato e che per questo si è schiantato contro le barriere", hanno spiegato gli inquirenti che ora stanno ricercano l'altro mezzo coinvolto.