Era andato a scuola come sempre ma un litigo con un compagno di classe avrebbe potuto costare molto caro a Oliver Whitehead, 13enne inglese, che lo scorso venerdì è finito in coma lasciando sotto choc i suoi familiari. Stando a quanto riferito dalla madre alla stampa locale, il ragazzino, che frequenta le medie, è stato ferito da un suo amichetto ed ha perso i sensi. Allertati i soccorsi, è stato trasferito in eliambulanza da Withernsea, nello Yorkshire, all'ospedale di Leeds, dove i medici hanno dovuto rianimarlo due volte, perché il suo cuore si era fermato, evitando il peggio. La donna, Leanne Tindale, che ha diffuso sui social network l'immagine dell'adolescente attaccato alle macchine, ha dichiarato che il figlio "è ancora ricoverato e che, uscito dal coma indotto, non ha saputo ricostruire quanto successo perché non ricorda nulla. È molto confuso". Le sue condizioni sono gravi ma stabili.

"Sono stati i giorni più lunghi della mia vita. Ero molto preoccupata ma per fortuna si sta riprendendo. Ho altri tre figli, ma la mia priorità ora è stare qui", ha continuato ancora la mamma parlando al quotidiano HullLive. Anche se Oliver non riesce a ricordare quanto successo, la polizia di Humberside sta continuando a indagare sulle circostanze dell'incidente e ha arrestato due ragazzi. È probabile che la lite tra i tre sia avvenuta nella mensa scolastica, ma mancano ancora conferme. La polizia ha solo sottolineato di essere intervenuta in seguito ad un alterco nella scuola media di Withernsea, ma quando gli agenti sono arrivati la vittima aveva già perso conoscenza e gli altri alunni di erano dileguati.