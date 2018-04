Forse voleva impressionare i suoi amichetti di scuola o forse solo emulare qualcuno che aveva visto ma a soli 10 anni si è reso protagonista di un episodio inquietante: si è presentato in classe con un coltello da cucina e lo ha mostrato con fare minaccioso alla compagna di banco, una bambina come lui che è scoppiata i lacrime spaventata. L'episodio, come racconta Il Resto del Carlino, sarebbe avvenuto in una terza classe di una scuola elementare situata in un Comune della Bassa Romagna, in provincia di Ravenna. Fortunatamente nessuno si è fatto male anche grazie al tempestivo intervento dell'insegnate in aula che è riuscita subito a impossessarsi del coltello dotato di una lama della lunghezza di una dozzina di centimetri.

La minaccia del piccolo sarebbe arrivata al culmine di un lungo contrasto tra i due compagni di banco che sembra si protraeva da diversi giorni. Durante i litigi e gli screzi tra i piccoli, il bambino di dieci anni nei giorni precedenti avrebbe anche alzato le mani contro i compagni di scuola. Dopo l'episodio del coltello, ovviamente anche tra i genitori dei bambini è nata una grande preoccupazione per la situazione in classe e c'è chi ha minacciato di non mandare più i figli in quella scuola mentre altri si sarebbero addirittura rivolti alle forze dell'ordine per denunciare l'accaduto.