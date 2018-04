Litiga con i genitori e a 10 anni vuole lanciarsi dalla finestra, bimba salvata in extremis

Momenti di paura giovedì scorso in una casa in zona Valverde, a Verona. La piccola, che già in passato avrebbe sofferto di disturbi, sarebbe salita sul cornicione della finestra minacciando di buttarsi. Provvidenziale l’intervento degli agenti.