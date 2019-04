Una soldatessa britannico accusato del tentato omicidio di un suo commilitone a Magaluf potrà lasciare il carcere di Palma, dove è stata rinchiusa fino a questo momento. Probabilmente la 19enne Sydney Cole ritornerà in Gran Bretagna dalla Spagna mentre le indagini contro di lei continueranno. La sua amica Sarah Garrity, di 22 anni, è stata lasciata in lotta per la vita dopo essere stata aggredita alla fine di una serata a base di alcol al nightclub Bananas. Sarah, originaria di Glasgow, in Scozia, è uscita dal reparto di terapia intensiva all'inizio di questa settimana e su Facebook ha ringraziato le persone per i loro messaggi di supporto mentre si sta riprendendo. “Non riesco a rispondere a tutti i messaggi, ma sono viva e questo è tutto ciò che conta”.

Sarah, originaria di Irvine, Ayrshire, ma ora residente a Middlesborough, fa parte del Royal Logistics Corps.. Secondo quanto riferito, ha avuto bisogno di 14 punti di sutura per chiudere un taglio sul collo causato dal vetro del bicchiere. Era in vacanza con la londinese Cole, che farebbe parete dell’Adjutant General Corps, e un'altra donna chiamata Deborah Ferguson, anch’essa soldato. La 19enne ha insistito sul fatto che non ha lanciato un bicchiere direttamente a Sarah durante una lite e che la sua amica è rimasta ferita dopo essere caduta sul pavimento, ma due testimoni hanno riferito alla polizia che aveva mirato chiaramente il volto della 22enne prima di gettare il bicchiere. Quando i medici sono arrivati ​​al club, la vittima aveva perso molto sangue, secondo la polizia. È stata stabilizzata dai paramedici e ricoverata all'ospedale Son Espases di Maiorca, dove le condizioni sono state descritte come "critiche". Ora fortunatamente sta meglio.

Una portavoce dell'esercito britannico ha dichiarato: "Siamo a conoscenza di un incidente che coinvolge due soldati fuori servizio in Spagna.È in corso un'indagine della polizia locale, e sarebbe inopportuno commentare ulteriormente."