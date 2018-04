Dramma familiare nella provincia di Catania. Un uomo di settantasette anni, Saverio Ansaldi, ha ucciso a coltellate uno dei suoi figli, il quarantaseienne Graziano, e ha ferito gravemente l’altro, Aurelio, di quarantatré anni. Tutto sarebbe accaduto nel pomeriggio di domenica al culmine di una lite nella loro abitazione nel centro storico di Grammichele. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e la polizia scientifica per i rilievi. Nulla da fare per il figlio maggiore del presunto omicida, l'altro invece rimasto ferito è stato trasportato in ospedale con l'elisoccorso. Secondo le prime informazioni raccolte dai quotidiani locali, sembra che nella casa in cui è avvenuto il delitto le liti fossero abbastanza frequenti. Per il momento non è comunque chiaro il motivo per cui il genitore abbia impugnato un coltello e si sia scagliato contro i due figli uccidendone uno.

Il genitore arrestato dai carabinieri – Saverio Ansaldi è stato bloccato dai carabinieri, che lo hanno arrestato, mentre era a bordo di uno scooter: ai militari avrebbe detto che stava andando in caserma a costituirsi confessando di essere l'autore dell'omicidio e del tentato omicidio. L'uomo, che aveva delle escoriazioni, è stato medicato in ospedale e poi condotto in caserma per essere sentito dal Pm di turno della Procura di Caltagirone, diretta da Giuseppe Verzera, che coordina le indagini.