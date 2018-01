Su un aereo della compagnia indiana Jet Airways, in volo fra Londra e New Delhi con 324 passeggeri e 14 membri dell'equipaggio, si è sfiorata la tragedia il giorno di Capodanno. Ciò che più inquieta è il fatto che si è rischiato una dramma a causa di una lite tra la comandante del Boeing 777 e il copilota. Secondo le ricostruzioni dei testimoni, tutto sarebbe cominciato subito dopo il decollo dall'aeroporto londinese: il copilota avrebbe schiaffeggiato la superiore, che ha poi abbandonato in lacrime la cabina di pilotaggio rifugiandosi singhiozzante nel cucinotto di bordo, dove il personale ha cercato di consolarla e di indurla a rientrare nella sua postazione.

A quel punto, secondo alcune fonti anonime citate da Times of India, il copilota, dopo aver tentato invano attraverso l’interfono di convincere hostess e stewart a farla tornare ai comandi, avrebbe deciso di seguita lasciando così incustodita la zona di pilotaggio dell’aereo e affidando per qualche istante i comandi ad un altro membro del personale. Dopo essersi chiariti, i due sarebbero rientrati e il Boeing è atterrato all'aeroporto internazionale Indira Gandhi della capitale indiana senza problemi. Ma l'episodio ha preoccupato non poco il personale di bordo, e chiaramente non è sfuggito ai passeggeri terrorizzati dal fatto che nessuno pilotasse il mezzo.

Un portavoce di Jet Airways ha commentato l’incidente: "C'è stato un malinteso fra i membri dell'equipaggio in cabina, ma comunque lo stesso è stato risolto rapidamente in modo amichevole". Il presunto litigio ha comunque avuto delle conseguenze. La Direzione generale dell'aviazione civile (Dgca) indiana, infatti, ha aperto un’inchiesta per capire cosa sia realmente accaduto a bordo dell’aereo di linea. Ha inoltre imposto uno stop professionale per entrambi i piloti fino a che non si conosceranno i risultati dell’inchiesta e ha sospeso la licenza di volo del copilota.