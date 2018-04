Una lite condominiale tra vicini di casa è finita in tragedia nelle scorse ore in un codominio di Pescara. Un uomo di sessant'anni è stato accoltellato ed è morto poco dopo a seguito delle ferite riportate durante l'aggressione. Il drammatico episodio in una palazzina residenziale in zona ospedale dove vittima e assassino vivevano da tempo. La vittima è Salvatore Russo, muratore di 60 anni originario di Apricena, in provincia di Foggia, ma da tempo residente in Abruzzo. A sferrare i colpi mortali un 50enne suo vicino cono il quale sembra avesse avuto un diverbio per questioni condominiali.

L'omicidio nella zona dei garage dello stabile dove la vittima è stata ritrovata esanime a terra. I primi ad accorrere sul posto sono stati i carabinieri che sarebbero stati allertati dallo stesso aggressore. All'arrivo dei militari dell'arma l'uomo non si è opposto all'arresto. Il 50enne è stato poi accompagnato in pronto soccorso perché leggermente ferito. Poco dopo sul luogo della tragedia sono arrivati i familiari del 60enne accoltellato, disperati alla vista del cadavere. Sul posto, oltre a Carabinieri, Polizia e sanitari del 118, anche il Pm di turno e il medico legale per un primo esame del cadavere.

Secondo le prime notizie, al 60enne sarebbe stata fatale una coltellata alla gola. Al momento ancora non si conoscono i motivi del litigio sfociato in tragedia ma sul caso è stata già avviata una indagine condotta dai carabinieri del comando provinciale di Pescara coordinati dal sostituto procuratore della Repubblica, Valentina D’Agostino. Increduli i vicini che non sanno darsi un spiegazione al fatto. “Un pezzo di pane, Salvatore, non avrebbe fatto male a una mosca”, ha raccontato tra le lacrime un amico della vittima.