Arrabbiati per alcuni disguidi che si sono trovati ad affrontare nella fase di assegnazione dei posti e per il conseguente ritardo del volo prodotto dal procrastinarsi dei tempi, i passeggeri del Lamezia Terme – Roma operato da Alitalia, in particolare alcuni turisti francesi di ritorno da una vacanza a Pizzo Calabro, hanno cominciato a litigare con il personale di volo e a protestare per i disservizi subiti, preoccupati dal fatto che l'ora di ritardo accumulata avrebbe potuto far perdere loro la coincidenza verso la Francia. Per calmare le acque e riportare la situazione alla tranquillità, una hostess ha pensato di provare a sedare la lite facendo intervenire il cantante Pupo, che si trovava a bordo dell'aereomobile per tornare a Roma dopo una concerto tenuto a Brognaturo, in provincia di Vibo Valentia.

Come racconta il quotidiano locale "Il Lametino", il cantante, accettando la richiesta di aiuto della hostess, ha dunque preso il microfono, si è presentato ai turisti e, dopo aver chiesto scusa per i disguidi e spiegato il motivo dei problemi e del conseguente ritardo, sostenendo che a lui non era mai accaduto in 45 anni di viaggi con voli Alitalia, ha scambiato qualche battuta in francese e intonato a cappella il suo evergreen, la famosissima ‘Su di noi’, invitando i passeggeri a rilassarsi e a godersi il viaggio verso la capitale italiana. La situazione è così immediatamente tornata alla calma tra gli applausi dei passeggeri che, contenti, non hanno proseguito a litigare con l'equipaggio del volo.