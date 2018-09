A due mesi di distanza dal maxi richiamo di verdure surgelate in diversi Paesi, è stata finalmente scovata la fonte della contaminazione da Listeria monocytogenes. Greenyard, l’azienda belga titolare dello stabilimento di Baja, Ungheria, in cui sono stati prodotti i surgelati ritirati dagli scaffali, ha reso noto di aver scoperto una persistente presenza di Listeria in un tunnel di surgelazione. Alla fine dello scorso mese, come spiega Il Fatto Alimentare, l’azienda aveva comunicato di essere pronta a ricominciare la produzione nello stabilimento.

Migliaia di confezioni di verdura surgelata sono risultate contaminate da un focolaio di listeriosi, che a partire dal 2015 ha provocato 54 casi, di cui 10 mortali, in sei paesi: Austria, Danimarca, Finlandia, Regno Unito, Svezia e Australia. L’ultimo caso accertato si è verificato nel maggio di quest'anno. Gli approfondimenti epidemiologici hanno individuato in un primo tempo il contagio in alcuni lotti di mais surgelato prodotto in Ungheria e confezionato in Polonia, e poi successivamente in altri prodotti provenienti dallo stabilimento Greenyard di Baja.

In seguito all'esplosione dell’epidemia sono stati richiamati tutti i surgelati prodotti nell’impianto ungherese tra l’agosto 2016 e il giugno 2018, quando lo stabilimento è stato chiuso dalle autorità sanitarie per accertare la fonte della contaminazione. I prodotti a rischio di essere contaminati erano stati distribuiti in 116 Paesi del mondo, tra cui l’Italia, dove è scattato il richiamo per il mais e il mix di verdure surgelate vendute da Lidl con i marchi Green Grocer’s e Freshona, quattro minestroni a marchio Findus e delle verdure surgelate miste a marchio Pinguin.