Due sorelline di tre e cinque anni sono state ritrovate morte nel loro letto domenica sera nella caserma dei gendarmi di Limonest, vicino a Lione, in Francia. È stata la loro mamma a chiamare i soccorsi, dopo che intorno alle 18 avrebbe notato che le due bambine erano prive di sensi. I soccorritori intervenuti sul posto hanno tentato di rianimare le due bimbe praticando il massaggio cardiaco, ma tutto è stato inutile. Dopo quanto accaduto la madre delle bimbe è stata portata in ospedale in stato di choc. Da quanto si apprende, la famiglia delle due vittime vive in un appartamento di funzione all’interno della caserma. Il padre delle piccole è un sottufficiale della gendarmeria: quando la mamma ha chiamato i soccorsi per le figlie lui non si trovava a casa perché impegnato in un evento sportivo.

Sospetti sulla madre, l'autopsia chiarirà le cause della morte – Sui corpi delle due sorelline è stata disposta l’autopsia per chiarire le cause della morte. Secondo fonti riportate dal quotidiano La Provence i genitori delle due bimbe stavano per separarsi e tra le “ipotesi di lavoro” seguite dagli inquirenti ci sarebbe proprio la fine del matrimonio della coppia. Secondo altre fonti la mamma sarebbe al momento la principale sospettata del presunto omicidio delle bimbe. In particolare, secondo Rtl, la madre potrebbe aver colto l’occasione dell’assenza del marito per avvelenare le figlie. Per il momento, comunque, le autorità non commentano il caso e aspettano i risultati dell’autopsia e dei test tossicologici che stabiliranno come sono morte le bambine.