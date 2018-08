L’impatto di un libro è un’opera realizzata nel 2007 da un’artista messicano, il suo nome è Jorge Mendez Blake. Qualche anno fa è diventata virale sul web e da allora è stata condivisa da milioni di profili. Il nome ufficiale dell’installazione è “El Castillo”, traduzione in spagnolo de "Il Castello", romanzo capolavoro di Franz Kafka. Eppure non tutti sanno che il titolo "Impact of a book", "L'impatto di un libro" è stato deciso dalla rete che, proprio attraverso la condivisione da parte di milioni di utenti, ne ha modificato quello originario.

Il successo mediatico di quest’opera d’arte sta nel suo significato profondo e nell’immediatezza di comunicazione dello stesso. Visivamente si coglie subito “l’impatto di un libro” su un muro di mattoni che gli esseri umani hanno edificato per dividere e che, a causa di un semplice, piccolo, grande libro come quello di Kafka (ma il valore simbolico dell'opera di Mendez Blake si estende a tutti i buoni libri) cadrà perché irrimediabilmente minato alla base dalla forza delle parole. Delle idee, dei valori di convivenza civile che solo la letteratura può offrire.