in foto: La scrittrice turca Elif Şafak: anche i suoi libri faranno parte del progetto Like a Woman.

Aprirà a Londra il prossimo 5 marzo Like a Woman, il nuovo progetto promosso dalla Penguin Random House pensato appositamente per dare spazio alle voci di centinaia di donne che, negli anni, hanno contribuito a rivoluzionare il mondo della letteratura. Una libreria tutta al femminile che per cinque giorni, fino al 9 marzo, raccoglierà centinaia di scritti fondamentali per ripercorrere la questione di genere e dare risalto, una volta in più, alle protagoniste dei grandi cambiamenti della nostra società.

Il progetto sarà inaugurato in occasione della Giornata Internazionale della Donna e in concomitanza con il centenario del Representation of the People Act, che nel 1918 ha esteso il diritto di voto alle donne inglesi. Lo spazio, aperto in Rivington Street, ospiterà anche una serie di eventi letterari e di beneficenza: è stata già annunciata la presenza di alcuni dei finalisti del Booker Prize, oltre alla possibilità di poter acquistare e donare libri ai meno fortunati. I proventi di tutti i biglietti d’ingresso saranno inoltre devoluti a Solace Women's Aid, l’ente che ad oggi assiste oltre 11 mila vittime di violenza domestica.

Da Virginia Woolf ad Elif Şafak, le donne della libreria

in foto: Su Twitter, l’hashtag #LikeaWoman promuove l’apertura della nuova libreria.

La libreria comprenderà più di 200 volumi ordinati in base ad alcune tematiche principali scelte come le più rappresentative per diffondere le voci delle donne: si va dalle “Letture femministe imprescindibili” alle “Fautrici di cambiamenti” passando per le nuove promesse della letteratura con la sezione “Donne da osservare”.

Oltre ai grandi classici come le opere di Simone de Beauvoir, Mary Wollstonecraft e Virginia Woolf, un posto di rilievo sarà riservato a scrittrici come Elif Şafak, la più venduta in assoluto in Turchia, e Afua Hirsch, giovane promessa della letteratura. Insieme a loro anche Kate Atkinson, autrice di “Un dio in rovina” pubblicato nel 2014 da Editrice Nord, e Jacqueline Wilson, nota soprattutto per i suoi romanzi dedicati all’adolescenza. Yrsa Daley-Ward, Malorie Blackman, Iris Murdoch, Caitlin Moran, Malala Yousafzai , Zadie Smith e Margaret Atwood completano la lunga serie di scrittrici ospitate dalla nuova libreria.

Ci sono anche due italiane nella lista di autrici scelte dalla Penguin per rappresentare la grande letteratura femminile: si tratta di Elena Favilli e Francesca Cavallo, autrici delle “Storie della buonanotte per bambini ribelli” pubblicato da Mondadori nel 2017.