Il maltempo non dà tregua alla Liguria: questa mattina, mercoledì 13 dicembre, intorno alle 07:30 un'improvvisa grandinata sull'autostrada A12 tra Deiva Marina e Carrodano ha provocato un maxi-tamponamento a catena che ha coinvolto una decina di auto causando il ferimento di una ventina di persone. Dieci di queste sono state trasportate in codice giallo o verde agli ospedali de La Spezia, Sarzana e Lavagna, mentre altre dieci persone sono state assistite sul posto. Dopo l’intervento dei vigili del fuoco, della polizia stradale e degli addetti della Salt, è stata riaperta una sola corsia. L'autostrada è rimasta chiusa per circa due ore, con code per oltre cinque chilometri, prima di essere riaperta al traffico.

A causa delle cattive condizioni climatiche, il manto stradale è diventato scivoloso e ciò ha comportato l’uscita di strada di numerosi veicoli con tamponamenti e scontri reciproci. Intanto, è ancora allerta maltempo in tutta la regione, dove già nei giorni scorsi si sono registrate piogge intense anche se già a partire dalle prossime ore ci dovrebbe essere un miglioramento generale.