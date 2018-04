in foto: La manifestazione #iostoconedo il 14 aprile a Prato

Edoardo può tornare in sella alla sua bici. È stato ritrovato e restituito al quattordicenne di Prato il tandem speciale che gli avevano rubato il giorno di Pasqua e per il quale i suoi genitori avevano lanciato degli appelli sui media. Un cittadino straniero ha restituito il mezzo alla polizia. L'uomo avrebbe spiegato di aver saputo che un suo connazionale nei giorni scorsi aveva acquistato il tandem da uno sconosciuto per 250 euro. Poi avrebbero deciso di restituirlo quando hanno saputo della storia del furto a Edoardo. Il giorno di Pasqua la notizia del furto del tandem dal garage di casa aveva fatto il giro del web dopo un messaggio postato dal papà dell’adolescente. “Mi hanno rubato il tandem e il sorriso! Aiutami a ritrovarlo”, scriveva Umberto Savoia, che si era accorto del furto nel garage di casa di ritorno da un soggiorno in Veneto. Quello non era un tandem come tanti altri ma un modello speciale fatto su misura con la seduta del passeggero davanti e la postazione per pedalare dietro che dava la possibilità al ragazzo, che è affetto da autismo, di muoversi e fare attività all’aria aperta.

A Prato la festa #iostoconedo – La consegna della bici ai genitori di Edoardo è avvenuta oggi in occasione della festa della polizia di Prato. Il padre del quattordicenne, visibilmente commosso, ha ringraziato le forze dell'ordine e la città per l'interessamento alla storia. Ma intanto in questi giorni i gesti di solidarietà non sono mancati. L’appello del papà di Edoardo è stato condiviso tantissime volte e c’è anche chi ha deciso di comprare un nuovo tandem al ragazzo. E nonostante ora la bici sia stata ritrovata, le iniziative non si fermato. Sabato 14 aprile a Prato, alle ore 17.00, si terrà la manifestazione “Io sto con Edo”. Sarà una festa tra le vie del centro il cui ricavato verrà utilizzato per l'acquisto di Hug-bike e tandem speciali.