Un lotto di coni gelato alla soia al gusto vaniglia a marchio My Best Veggie è stato ritirato dagli scaffali Lidl per la presenza di tracce di proteine del latte, riscontrate in seguito ad analisi effettuate in autocontrollo. I coni gelato vegani sono prodotti per Lidl Italia dall’azienda Casa del Gelato Srl e ovviamente la traccia di latte non è conforme con quanto indicato sull'etichetta, ovvero che si tratta di un prodotto per vegani.

Il prodotto interessato dal ritiro è venduto in confezioni da 4×75 grammi (EAN 20968656) e fa parte del lotto 18GV, da consumarsi preferibilmente entro il 18/07/2019. Il gelato in questione in particolare va accuratamente evitato dai soggetti allergici alle proteine del latte. Chi ne possedesse una confezione è invitato a non consumarlo e a riportarlo presso il punto vendita Lidl d’acquisto, anche senza scontrino, per il rimborso. Non ci sono problemi, invece, per i consumatori che non sono allergici alle proteine del latte, così come per gli intolleranti al lattosio, risultato inferiore a 0,01 g/100 g di prodotto.

Per ulteriori informazioni, è possibile contattare Lidl Italia al numero verde 800480048. La segnalazione è stata effettuata dal sito Il Fatto Alimentare, portale specializzato proprio nel monitoraggio di cibi e bevande.