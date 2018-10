Buone notizie per chi è alla ricerca di un lavoro nel settore commerciale con incarico da manager. La grande catena di distribuzione Lidl infatti ha avviato le selezioni per il reclutamento di venti nuovi addetti area manager nell'ambito del grande piano di recruiting annunciato dall'azienda per il 2018 che prevede l’inserimento di oltre 2mila persone in tutta Italia. Le figure ricercate sono persone specializzate con esperienza che avranno un ruolo chiave tra gli oltre 14mila collaboratori Lidl visto che avranno l'incarico di capi area e dovranno occuparsi di della gestione commerciale ed economica di alcuni punti vendita e del relativo organico.

Per chi è interessato le candidature vanno presentate sul sito del gruppo dedicato alle assunzioni, lavoro.lidl.it. Le selezioni si concluderanno entro dicembre. Le persone scelte assumeranno il ruolo di figura di raccordo tra la Direzione Regionale e i supermercati per garantire il rispetto di standard qualitativi e l'applicazione delle norme e delle procedure aziendali negli store di propria competenza. Requisiti fondamentali saranno un background di studi in ambito economico, alcuni anni di esperienza lavorativa nella gestione delle risorse e spiccate doti di leadership. Le persone individuate, infatti, insieme agli store manager, selezioneranno e gestiranno un team di 60-80 collaboratori e saranno responsabili del loro sviluppo e della loro motivazione oltre che dell'implementazione e del mantenimento degli standard commerciali e delle direttive aziendali. Si tratta di un lavoro dinamico e di elevata responsabilità per il quale Lidl offre un inquadramento pari al livello quadro del commercio e auto aziendale.