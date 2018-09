L'anno scolastico 2018/2019 comincerà tra il 5 e il 17 settembre, in base alla regione, e, come ogni anno, molte famiglie non sanno dove ordinare i libri di testo per ottenerli scontati. Per risparmiare, allora, molti ricorrono all'acquisto di libri usati, nelle librerie o nei mercatini dell'usato. Da alcuni anni, però, si può comprare online in modo facile e veloce: grazie ad Amazon potrete infatti ordinare i libri scolastici risparmiando tempo e denaro e ricevendo 10€ in regalo da spendere su una selezione di prodotti. Inoltre, dal 3 al 14 settembre 2018, nella sezione dedicata al Back to School di Amazon, potrete trovare tantissimi sconti su tutto il materiale scolastico e non solo. Ecco come fare grazie alla nostra semplice guida.

Come acquistare i libri scolastici 2018/2019 in adozione online su Amazon e ricevere 10€ in regalo

Il modo più facile e veloce per acquistare i libri scolastici per l'anno 2018/2019 è su Amazon. Qui puoi trovare la tua classe, scoprire i libri adottati, e riceverli comodamente a casa con un solo click e con diritto di recesso esteso. Potrai infatti restituire (senza doverne specificare il motivo) i libri scolastici acquistati entro il 15 settembre 2018 e fino al 15 ottobre 2018, se venduti e spediti da Amazon.it. Per acquisti di importo superiore a 60€ euro che includono libri di testo, riceverai 10€ in regalo da spendere su una selezione di prodotti per un importo minimo di 60€.

Per acquistare i testi scolastici su Amazon e ricevere 10€ in regalo, ecco come fare:

basta andare sulla pagina dedicata al Back to School di Amazon ;

; cliccare su "10€ in regalo con una spesa di 60€ sui libri scolastici" , che vi re-indirizzerà al sito adozioniscolastiche.it;

, che vi re-indirizzerà al sito adozioniscolastiche.it; selezionate la regione, la provincia e il comune;

scegliere la scuola e la classe di interesse;

raggiungere l’importo minimo di 60€ d'acquisto.

Ricevi subito 10€ in regalo sui libri scolastici!

Grazie alla banca dati concessa da Associazione Italiana Editori, potrete trovare tutti i libri adottati e quelli consigliati per la classe che avete selezionato. Troverete indicato il prezzo di partenza e quello scontato, data di uscita, condizione, disponibilità, se già in uso, da acquistare o consigliato come approfondimento. Una volta selezionati i testi di interesse, potrete aggiungerli al carrello e finalizzare l'acquisto cliccando su "Completa su Amazon.it". Se uno dei testi non è stato ancora pubblicato, potrete comunque aggiungerlo al carrello e procedere con l'acquisto: lo pagherete solo dopo la data di pubblicazione. I 10€ in regalo si otterrano con una spesa di almeno 60€ in libri scolastici venduti e spediti da Amazon.it, da spendere su Amazon.it in un ulteriore acquisto di almeno 60€, su una selezione di prodotti. Il buono sarà inviato tramite posta elettronica contestualmente alla prima spedizione dell'ordine. Ai fini dell’erogazione del buono sconto, farà fede il valore dei libri scolastici, venduti e spediti da Amazon.it, presenti nel carrello al momento dell’acquisto.

Back to School su Amazon: tante offerte su materiale scolastico e non solo

Per usufruire delle strepitose offerte per studenti e non solo, vi basterà visitare la pagina Back to School su Amazon, il negozio dedicato al ritorno a scuola dove potrete trovare tantissime offerte su tutto il materiale scolastico che vi occorre: astucci, libri, diari, pennarelli e tanto altro. Potrete inoltre trovare tante offerte del giorno che riguardano la moda per la scuola, l'ufficio, la casa, l'informatica e non solo, tanti prodotti da acquistare scontati, in modo facile e veloce.