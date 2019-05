La Festa della Mamma 2019 è domenica 12 maggio: cambia la data ogni anno, ma non cambia l'amore che proviamo per le nostre madri e la ricerca di un modo per dimostrarglielo.

I libri da regalare per la festa della mamma 2019 sono moltissimi: romanzi sulla madre, libri sul rapporto tra madre e figlio, storie da leggere per la prima festa della mamma, e molto altro.

Ecco le nostre 10 proposte di libri dedicati alla mamma da regalare per la Festa della Mamma 2019, tutti disponibili su Amazon sia nella sezione Libri che nella categoria dedicata proprio ai romanzi da regalare per la Festa della Mamma 2019.

L'invenzione della madre (Marco Peano)

Pubblicato da Minimum Fax, L'invenzione della madre di Marco Peano è un romanzo scritto in terza persona che affronta una tematica molto delicata, ovvero la malattia e la perdita di una madre, con tutto il dolore che ne può derivare.

Il libro segue l'evolversi della malattia della madre e la volontà di Mattia, il protagonista della storia, nel non perdere neanche un istante della vita di sua madre, facendole da infermiere giorno e notte insieme al papà.

È possibile accettare una perdita? Quanto dolore si prova nel lasciare andare un amore viscerale come quello di una madre? L'invenzione della madre è un libro potente ma delicato, che scandaglia il nostro animo e lascia dentro di noi una sensazione che difficilmente sapremo dimenticare. È in vendita su Amazon a 11,90€, su IBS e su Hoepli allo stesso prezzo e usato su Libraccio.

L'educazione (Tara Westover)

L'anno scorso Tara Westover ha esordito con un libro autobiografico che ha fatto parlare moltissimo, una storia tremenda di vita vera e di riscatto personale, che una madre sicuramente amerà.

L'autrice è infatti nata e cresciuta in una famiglia di mormoni ortodossi: sia lei che i suoi fratelli non hanno mai frequentato la scuola da piccoli, nè hanno avuto l'opportunità di studiare a casa. La loro vita consiste nell'attendere la fine del mondo, aiutare i genitori nei loro "lavori" e respirare continuamente un clima pesante, causato soprattutto dal carattere squilibrato del padre.

Un giorno, però, Tara conosce l'educazione, ed è per lei una rivelazione. Noi crediamo sia scontato avere la possibilità di emanciparsi grazie all'istruzione e alla formazione, ma non è affatto così. Acclamato in ogni angolo del mondo, L'educazione di Tara Westover è in vendita su Amazon a 15,30€, su IBS e su Hoepli allo stesso prezzo.

Mujeres (Cacucci – Delli Veneri)

Tra i libri che consigliamo di regalare a una mamma ci sono anche due storie a fumetti, e la prima è Mujeres, realizzato da Pino Cacucci e Stefano Delli Veneri, pubblicata da Feltrinelli Comics.

La storia è tutta ambientata in Messico, sulle tracce delle grandi donne che, negli anni Venti e Trenta del Novecento, hanno contribuito a costruire un pezzo di storia del femminismo. Non solo Frida Kahlo, la più celebre delle donne messicane che hanno combattuto per la loro emancipazione: l'attrice e mecenate Antonieta Rivas Mercado, la fondatrice del balletto nazionale Nellie Campobello, la cantante Chavela Vargas, la politica Tina Carrillo Puerto.

E c'è anche una italiana tra le mujeres raccontate in questo libro: si tratta della fotografa Tina Modotti, che proprio a Città del Messico realizza scatti tra i più belli della fotografia moderna, e l'artista e musa Nahui Olin, voce narrante della storia. Mujeres è disponibile su Amazon a 13,60€, su Hoepli e su IBS allo stesso prezzo.

Paula (Isabel Allende)

Tra i libri sul rapporto madre figlio uno dei più emozionanti è sicuramente Paula, un romanzo sottoforma di lunga lettera che la madre, Isabel, scrive alla figlia Paula.

La ragazza si è improvvisamente ammalata di porfiria, una patologia che la porterà in un eterno coma farmacologico; la mamma, corsa al suo capezzale, esorcizza la malattia e la morte attraverso la potenza delle parole e della narrazione.

Come accade sempre nei libri della Allende, i personaggi prendono vita e richiamano alla memoria un intero universo familiare fatto di vivi e di morti, pronti ad accompagnare Paula nel suo ultimo viaggio. Si tratta di un libro molto emozionante, uno dei più belli scritti dall'autrice cilena, che è disponibile in edizione economica su Amazon a 8,50€, su IBS e su Hoepli allo stesso prezzo.

Le mani della madre (Massimo Recalcati)

Dopo aver analizzato in molti libri il rapporto tra padre e figlio, il filosofo contemporaneo Massimo Recalcati dedica all'amore materno il saggio Le mani della madre, una sorta di romanzo filosofico incentrato sulla figura materna.

Potremmo definirlo un romanzo sulla madre, o meglio sulle madri, perchè in questo libro edito da Feltrinelli l'autore parte dalla decostruzione di alcuni concetti, come ad esempio quello dell'istinto materno. Qui Recalcati si impegna a trovare tante definizioni di maternità e di rapporto con i figli, che rispecchiano la realtà multiforme della nostra società.

Adatto per una mamma appassionata di saggistica ma allo stesso tempo alla ricerca di una forma romanzata, è un libro interessante e che stimola la riflessione. È in vendita su Amazon a 7,65€, su Hoepli e su IBS.

Quello che le mamme non dicono (Chiara Cecilia Santamaria)

Se state cercando un regalo per la prima festa della mamma, magari per un'amica, questo libro è decisamente quello che fa per lei.

Lo ha scritto Chiara Cecilia Santamaria, meglio conosciuta come @machedavvero, che in Quello che le mamme non dicono racconta ciò che di solito non viene raccontato riguardo alla maternità. La gravidanza prima e la nascita del bambino poi, infatti, mettono le donne di fronte a un cambiamento radicale, soprattutto ai giorni nostri.

Chiara scopre di essere incinta a 27 anni, in un periodo della vita in cui la carriera, i viaggi e l'amore sono le cose più importanti che ha. Affrontare la gravidanza prima e la maternità poi significherà ricominciarsi e ricostruirsi, senza banalità e luoghi comuni ma affrontando tutte le difficoltà e le contraddizioni di essere una madre restando donna. Quello che le mamme non dicono è disponibile su Amazon a 9,35€, su Hoepli e su IBS allo stesso prezzo.

Due figlie e altri animali feroci (Leo Ortolani)

Non tutte le madri affrontano la gravidanza, ma questo non le rende meno madri: molti genitori scelgono di adottare dei bambini, ed è proprio quello che è successo al fumettista Leo Ortolani e a sua moglie Caterina.

Uscito fuori catalogo da molti anni, Due figlie e altri animali feroci è stato ripubblicato da Bao Publishing, e racconta proprio il processo di adozione e il nuovo ruolo genitoriale grazie a lettere e pensieri che l'autore inviava ai suoi amici mentre era impegnato nelle operazioni burocratiche e non per l'affidamento di due bambine.

Si dice spesso che chi sceglie di adottare diventa doppiamente genitore: ma quali sono le difficoltà, gli ostacoli e le gioie di un'esperienza speciale come quella dell'adozione? Perfetto da regalare a una madre adottiva, questa graphic novel è in vendita su Amazon a 15,30€, su IBS e su Hoepli allo stesso prezzo.

Scusate, ma la mamma sono io! (Giorgia Cozza)

Oltre a Quello che le mamme non dicono, se volete regalare un libro per una prima festa della mamma potete scegliere anche Scusate, ma la mamma sono io!, che affronta un'altra tematica relativa alla maternità.

La maggior parte delle giovani madri, infatti, quando partorisce per la prima volta inizia a ricevere moltissimi consigli e indicazioni, che a un certo punto diventano veri e propri ordini e imperativi categorici. Giorgia Cozza in questo libro racconta la sua esperienza attraverso consigli non richiesti e critiche, ma anche dubbi, difficoltà e l'aiuto di poche persone ma molto importanti.

Perchè, nonostante la maternità non sia una materia che si può semplicemente insegnare, quando nasce un figlio nasce anche una madre, basta solo darsi un po' di tempo per capirlo e per imparare ad ascoltare se stesse e il proprio bambino. Scusate, ma la mamma sono io! è in vendita su Amazon a 10,11€, su IBS e su Hoepli allo stesso prezzo.

MAAM: la maternità è un master (Vitullo – Zezza)

Andrea Vitullo e Riccarda Zezza non hanno soltanto scritto un libro, ma hanno soprattutto dato vita a un progetto. Maam: la maternità è un master è il saggio perfetto da regalare a una neomamma che lavora, e che spesso si chiede come sarà il suo rientro in ufficio dopo il periodo di maternità.

Nell'immaginario contemporaneo siamo portati a pensare alla gravidanza e alla maternità come delle esperienze assolutamente personali, che non migliorano la nostra situazione lavorativa ma che, anzi, possono andare addirittura a peggiorarla. Le donne che lavorano percepiscono a volte la maternità come un ostacolo, anche a causa del giudizio che viene espresso su di loro e della difficoltà di rientrare sul posto di lavoro una volta terminato il periodo di maternità.

Con il progetto Maternity as a Master, i due autori motivano la tesi secondo cui la gravidanza e la maternità sono inquadrabili come un percorso di formazione, un master avanzato: essere mamma insegna a gestire il tempo e le risorse, maturare doti di leadership e organizzative, e molto altro. Edito da BUR, Maam: la maternità è un master è in vendita su Amazon a 10,20€, su IBS e su Hoepli allo stesso prezzo.

Le mamme ribelli non hanno paura (Giada Sundas)

L'ultimo libro che consigliamo da regalare per una madre lo ha scritto Giada Sundas ed è Le mamme ribelli non hanno paura, edito da Garzanti.

Anche in questo caso, il tema del libro è l'esperienza personale dell'autrice protagonista con la maternità e la crescita dei figli: non l'esperienza patinata dell'educazione, ma gli inciampi e le imperfezioni di ogni essere umano che si trova ad affrontare un'esperienza nuova.

Grazie a uno stile semplice e diretto e a una prosa emozionante, Giada Sundas si mette nei panni di tutte le mamme e racconta ciò che solitamente viene nascosto, ma che è importante mettere in evidenza, nel processo di genitorialità. Le mamme ribelli non hanno paura è in vendita su Amazon a 13,94€, su IBS e su Hoepli allo stesso prezzo.

Tutti i libri per la Festa della Mamma 2019

Romanzi sulla madre, libri sul rapporto tra madre e figlio e in generale storie sul valore e sull'importanza della maternità, facendo a meno dei luoghi comuni e guardando alla genitorialità come un'esperienza complessa, che porta con sè molte difficolta ma al tempo stesso anche moltissime gioie.

Tutti i libri di cui abbiamo parlato sono disponibili su Amazon nella categoria dedicata, con una selezione speciale proprio sui libri che riguardano il rapporto tra madre e figlio disponibile nella sezione dedicata alla Festa della Mamma 2019.