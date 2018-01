Scene da "Miseria e nobiltà" di Eduardo Scarpetta, magari con Totò nella versione filmica. Solo che al posto del principe de Curtis, scrivano di professione per analfabeti, oggi c'è una scrittrice. Si chiama Micol Graziano, ed è romana con radici partenopee. Il suo mestiere oltre la scrittura di libri e il giornalismo? Comporre lettere d'amore al costo di 70 euro ciascuna. In un'epoca in cui non è semplice vivere scrivendo romanzi, ma dove è sempre più forte la domanda di messaggi scritti bene, può essere una prospettiva lavorativa interessante. Soprattutto se hai letto i più bei classici sull'argomento.

Se quindi intendete scrivere una lettera d'amore e sospendere per un attimo le sgrammaticate conversazioni via chat, non vi resta che rivolgervi a un'esperta, Micol Graziano, 39 anni, scrittrice e blogger, convinta che oggi più che mai le parole sono importanti. "Compongo, su commissione, lettere d'amore. Oggi si scrive tanto, anche più di ieri. Ma si è persa l'attenzione verso i contenuti, il suono delle parole, la poesia". Gli interessati possono contattare la ghostwriter dell'amore attraverso Facebook o sul suo sito. Chiedere sconti non è contemplato, in effetti una lettera che potrebbe farvi conquistare (o riconquistare) il cuore dell'amato/a verrebbe a costare meno di una cena. "I prodotti di qualità costano, e io intendo garantire un lavoro di alto profilo" ha dichiarato Micol. Potrebbe valerne la pena, ammesso che siate disposti a nutrirvi di parole d'amore, almeno per una sera.

Ma come si scrivere la lettera d'amore giusta? Il metodo della scrittrice è semplice e diretto. Si parte dall'intervista ai committenti, in modo da poter conoscere al meglio la storia personale di chi vuole inviare la lettera e quella del destinatario. A quel punto, sulla scorta della sua esperienza letteraria e delle sue letture romantiche, la ghostwriter dei sentimenti deciderà l'atmosfera emotiva a cui ispirarsi per scrivere la lettera. "Ho raccontato per anni le storie della gente – ha dichiarato la Graziano al Corriere del Mezzogiorno – intervistando tanti personaggi. Scrivere una lettera d’amore per conto terzi significa raccontare uno stato d’animo, scegliendo dalla tavolozza letteraria i colori più adatti alla situazione e alla personalità dei protagonisti".