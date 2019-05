Fondata nel 1923 a Noeux-les-Mines, Leroy Merlin è una delle aziende leader a livello internazionale nei campi del fai da te, del giardinaggio, dell'edilizia, della decorazione e dell'arredo bagno. Presente in 12 Paesi del mondo con circa 1.300 punti vendita, dal 1996 è attiva anche in Italia e oggi può contare su 48 negozi dislocati sul territorio e 6.800 dipendenti. La società, in costante crescita, ha varato un piano di assunzioni che porterà nei prossimi anni al reclutamento di ben 2.000 nuove risorse.

Le opportunità lavorative e come candidarsi

Queste alcune delle figure ricercate al momento: Venditori Specialisti (Lissone – Rozzano – Venezia – Varese – Roma – Vicenza – Bari – Udine e Torino). I candidati ideali posseggono una laurea in architettura o interior design, hanno un'esperienza lavorativa pregressa di almeno 3 anni come progettisti di show room e dimestichezza con i principali strumenti informatici; Consiglieri di Vendita (Milano – Lissone – Treviso – Bari – Brindisi – Piacenza – Venezia – Roma – Napoli- Firenze – Varese – Chieti- Rimini e Verona). La ricerca è rivolta ai diplomati in indirizzo tecnico-professionale e che hanno già lavorato in passato nel settore della Grande Distribuzione. E' richiesta la disponibilità a lavorare su turni anche nei giorni festivi e una grande propensione alle relazioni interpersonali; Allievi Capo Settore (Milano e Verona). La selezione riguarderà giovani laureati con ottima padronanza della lingua inglese e disponibilità alla mobilità nazionale ed internazionale da inserire in un percorso formativo di un anno, che vedrà alternate lezioni in aula a giornate sul campo, finalizzato all'assunzione; Financial Reporting Specialist (Rozzano). La risorsa, che avrà il compito di supportare l'area amministrativa nelle attività e nelle analisi assegnategli, possiede una laurea in discipline economiche, conoscenza avanzata del pacchetto Office e di Oracle, dimestichezza nell'utilizzo di software di reportistica ed ha un'esperienza lavorativa pregressa di almeno 3 anni in società di revisioni; Responsabile Risorse Umane Negozio (Vicenza). Il candidato ideale ha una laurea in discipline umanistiche, parla fluentemente l'inglese ed ha lavorato precedentemente in questo ruolo per altre aziende. Il suo compitò, in collaborazione con il Direttore ed i Capisettore Commercio del punto vendita, sarà quello di definire la migliore strategia per soddisfare il cliente.

Gli interessati alle inserzioni lavorative potranno inoltrare la propria candidatura registrando il curriculum nell'apposito form presente nella pagina web "Lavora con noi" di Leroy Merlin.