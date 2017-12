"Caro Leo, ho appena consegnato alcuni regali al tuo fantastico fratellino e ora sto arrivando da te”, è un messaggio che ha commosso fino alle lacrime quello trovato da Leo Barrett, 6 anni, sulla tomba del suo fratellino gemello Zack, scomparso a luglio a causa di un raro tumore al cervello. Il bambino ha trascorso il suo primo Natale senza la persona con cui aveva trascorso la maggior parte della sua giovane esistenza. Originario di Huddersfield, in Regno Unito, stava affrontando la prospettiva di trascorrere la festa più attesa dai piccoli da figlio unico.

Quando i genitori Katie e Ryan l’hanno portato a visitare la lapide di Zack il giorno di Natale, hanno scoperto che il loro figlioletto tragicamente scomparso non era stato dimenticato. La lettera indirizzata a Leo “da Babbo Natale, la signora Claus e dagli elfi” lasciati sulla tomba di Zack diceva: "Ho appena lasciato alcuni regali al tuo fantastico fratello Zack … e sto andando a casa tua … Sei sulla lista dei buoni quest'anno, come lo è anche Zack, sei stato un bravo ragazzo e hai lavorato tanto a scuola”. Non è chiaro chi abbia lasciato la letterina. I genitori hanno detto di non aver alcun sospetto. Ma ciò che è importante, è che abbia rappresentato una sorpresa emozionante quanto gradita da Leo.

in foto: la letterina trovata da Leo sulla tomba di Zack

Appena un anno fa al piccolo Zack è stata diagnosticata una rara forma di tumore al cervello, il Diffuse Pontine Glioma, un glioma pediatrico molto aggressivo. I genitori si sono battuti fino alla fine per cercare una cura che potesse salvare la vita del loro bambino. Hanno anche creato una pagina Facebook – Zack's fight – per raccogliere fondi e sensibilizzare sul tema. Ma purtroppo il male che affliggeva Zack era troppo difficile da sconfiggere. "Siamo andati a trovare Zack e abbiamo scoperto che anche Babbo Natale è passato. Ha lasciato una lettera per Leo. Ti amiamo tanto piccolo ometto", hanno scritto Katie e Ryan proprio sulla pagina Facebook Zack's Fight.