Lei, minorenne, aveva deciso di lasciarlo. Lui, 26enne di Agrigento, non l’aveva presa per niente ben e pur di continuare ad ottenere rapporti sessuali dalla giovane, aveva minacciato di pubblicare sul web foto e dettagli intimi della loro storia passata. Per questo motivo, l’uomo è stato arrestato dai carabinieri della Compagnia di Agrigento per tentata violenza sessuale aggravata. Stando alle ricostruzioni, il giovane, in passato legato sentimentalmente alla vittima, una minorenne agrigentino, non sarebbe riuscito ad accettare che la loro storia fosse finita. Avrebbe quindi cominciato a perseguitarla con telefonate continue, anche notturne, avvertendola che avrebbe pubblicato sui social alcune sue foto intime imbarazzanti e che avrebbe rivelato ai suoi familiari e poi alla Rete, anche dettagli della loro storia di coppia, qualora la ragazza non avesse continuato ad avere rapporti sessuali con lui.

La ragazza, ancora sotto choc per quanto subita, è stata sentita dal pm Salvatore Vella e da una psicologa, e ha avuto il coraggio di denunciare l'ex fidanzato. I carabinieri, sentiti amici e parenti e svolti accertamenti tecnici sui telefonini hanno infine ricostruito l’intero quadro della vicenda. Messo alle strette, il 26enne aveva anche tentato di cancellare molte delle conversazioni intrattenute con la vittima sulle chat. Ma le dichiarazioni della ex, hanno portato i militari ad arrestato con la pesante accusa. L’indagato è stato condotto alla Casa Circondariale "Petrusa" di Agrigento a disposizione del Gip Francesco Provenzano, che ha emesso la misura cautelare.