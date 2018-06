Quando ha appreso che il suo compagno era intenzionato a lasciarla non ha retto alla rabbia e ha scelto una soluzione degna di Mike Tyson nell'ormai celebre incontro contro Evander Holyfield del 1997, quando il primo dei due pugili staccò a morsi un pezzo di orecchio all'avversario. Protagonisti questa volta non sono stati due boxeur, ma un uomo e una donna: lei, bolognese di soli 21 anni, ha aggreditol'ex fidanzato di 51 anni, originario di Modena. I due si erano da poco lasciati dopo una relazione di sette mesi. Ieri sera si erano dati appuntamento alla periferia nord-occidentale di Bologna per incontrarsi e provare a chiarire i dissapori.

Quella che doveva essere una civile discussione, tuttavia, è decisamente degenerata. Prima sono volati gli insulti, poi lei ha perso la testa e ha aggredito l'ex compagno, mordendolo all'orecchio. Tanto ha stretto che il lobo è stato strappato in diversi punti. Il 51enne aggredito ha sporto denuncia e la sua ex, che è parsa a dire il vero tutt'altro che pentita, è stata arrestata dalle forze dell'ordine per lesioni aggravate dalla crudeltà. Come riporta il Resto del Carlino, nonostante la giovane età la ragazza ha già alle spalle precedenti per reati di droga, contro il patrimonio, oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale. Il 51enne invece è stato ricoverato all'ospedale Maggiore dove i medici gli hanno riattaccato i pezzi d'orecchio staccato con un intervento chirurgico.