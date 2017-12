Il ministro della Cultura francese, la ministra Francoise Nyssen, ha insignito l'omologo italiano Dario Franceschini della Legion d'Onore: "Consegnandole questa Legion d'Onore vogliamo rendere omaggio all'uomo di Stato, all'uomo di cultura e all'amico della Francia". Alla cerimonia erano presenti l'Ambasciatore d'Italia, Giandomenico Magliano, e il vice rappresentante dell'Italia all'Unesco, Arnaldo Minuti. L'alta onorificenza è stata consegnata al ministro Franceschini come riconoscimento all'azione del nostro Paese, attraverso l'azione di governo, per la protezione del patrimonio culturale internazionale con l'operazione "Caschi blu della cultura" sotto l'egida dell'Unesco e per il "bonus cultura" ai giovani, che "ha ispirato" l'analogo provvedimento del governo francese. La ministra francese ha dichiarato di aver conferito la legione d'onore per l'impegno profuso da Franceschini, per le sue riforme attuate e per i risultati ottenuti nell'ambito della sua azione amministrativa, riuscendo

in poco tempo a raccogliere i frutti, con la riforma del sistema dei musei, con le cifre di frequentazione che lo dimostrano. Ma anche nel campo della creazione alle leggi sul cinema e sullo spettacolo. Le trasformazioni che lei ha condotto hanno riportato dinamismo nel settore culturale", hanno "riportato le famiglie italiane nei musei, alle mostre, nei teatri.

Francois Thyssen ha ricordato quanto sia stato importante per il governo di Parigi il "bonus cultura" per i giovani, a cui il governo francese si è ispirato facendo proprio il provvedimento. Franceschini ha ringraziato a nome personale e del governo