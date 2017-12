Non è ancora chiaro il motivo che ha spinto una bambina di 8 anni a togliersi la vita, impiccandosi, ma fonti vicine all'indagine riportano che la piccola Imani McCray potrebbe aver letto su Facebook la notizia di un'altra ragazzina suicidatosi in modo simile lo scorso novembre nello Stato USA del Colorado, per poi imitarla. La drammatica storia è riporta dai media americani ed arriva dal New Jersey. Sarebbero stati i suoi stessi genitori ad accorgersi di quanto successo: hanno subito cercato di rianimarla, prima che arrivassero i medici nel condominio della sua famiglia a Newark verso le 14.40 di domenica. Imami è stata dichiarata morta poco dopo all’University Hospital, nella cittadina americana, capoluogo della contea di Essex.

I pubblici ministeri hanno aperto un’inchiesta sul dramma. La prima ipotesi è che Imani McCray possa aver emulato Ashawnty Davis, una bimba di 10 anni, impiccatasi – non si sa quanto involontariamente -a casa sua lo scorso novembre. Imami avrebbe letto della tragedia della bimba, quasi sua coetanea, sui social network. Anche sulla drammatica morte di Ashawnty è in corso un’indagine, dal momento che la bimba potrebbe anche essere stata vittima di bullismo a scuola, come evidenziano i giornali americani. Tuttavia non ci sarebbe nulla che lasci pensare ad un collegamento tra il bullismo e il suicidio della bimba del New Jersey. "È semplicemente devastante", ha detto a KDVR-TV suo padre, Anthony Davis. “Imami era la rappresentazione della gioia e faceva stare tutti bene”. Ora, invece di preparare una festa di compleanno per una bambina che avrebbe compiuto 9 anni la prossima settimana, la famiglia Mccray dovrà organizzare un funerale.