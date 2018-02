Chissà cosa avrà avuto di tanto urgente da fare e per quale strano motivo abbia messo in atto un simile gesto, sta di fatto che legando la sua bicicletta con una catena e un lucchetto al passaggio a livello ha finito per bloccare l'intera circolazione ferroviaria per circa mezz'ora lungo la tratta interessata. Come racconta il quotidiano locale Il Mattino di Padova, è quanto accaduto nel fine settimana nel comune di San Giorgio delle Pertiche, in provincia di Padova. L'episodio nel pomeriggio quando al momento della chiusura delle sbarre, poco prima del passaggio del treno, gli addetti si sono accorti che qualcosa non andava perché le barriere non si abbassavano.

Qualcuno infatti aveva legato la bici alla ringhiera della ferrovia con una robusta catena chiusa da un lucchetto, di fatto impedendo l’abbassamento di una sbarra perché i pesi che regolano il sistema rimanevano incastrati. A causa del problema ben due convogli locali sono stati costretti a fermarsi in attesa che qualcuno sbloccasse le sbarre. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i vigili che ha alla fine hanno dovuto tranciare la catena. Per il momento nessuno è tornato a reclamare la due ruote ma, se individuato, il proprietario sarà denunciato per interruzione di pubblico servizio.