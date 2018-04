Il centrosinistra continua a calare e allo stesso tempo il consenso di Movimento 5 Stelle e Lega continua a crescere. A un mese dalle elezioni politiche, la tendenza sembra non essere affatto cambiata e anche i recenti sondaggi condotti da Euromedia Research di Alessandra Ghisleri evidenziano la crescita di consenso dei partiti di Matteo Salvini e Luigi Di Maio. Secondo le rilevazioni diffuse stamane a L'Aria che tira su La7, il Partito Democratico attualmente si attesterebbe al 17,8%, in calo di 0,9 punti percentuali rispetto a quanto raccolto alle elezioni dello scorso 4 marzo. Gli alleati di coalizione sarebbero invece al 3,6% in tutto, segnando un calo dello 0,5%. In tutto, il centrosinistra si attesta al 21,4% dei consensi. Per quanto riguarda invece il Movimento 5 Stelle, il consenso è salito dell'1,5% rispetto a poco più di un mese fa e la formazione guidata da Luigi Di Maio si attesterebbe ora al 34,2%.

Continua a crescere anche la Lega di Matteo Salvini che, stando alla recente rilevazione, tocca quota 19,5% con un aumento pari al 2,1%. Forza Italia, invece, prosegue con il calo di consenso e perde 1,5 punti percentuali attestandosi al 12,5%. Ghisleri evidenzia che la crescita della Lega in qualche modo sta "cannibalizzando" il bacino elettorale di Forza Italia, ma allo stesso tempo ricorda che più del 70% degli elettori di Berlusconi non sarebbe mai disposto a votare Lega. Anche Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni e Noi con l'Italia segnano un calo di consenso, rispettivamente dello 0,3% e dello 0,8%. La coalizione di centrodestra, dunque, nel complesso perderebbe qualche voto rispetto alle scorse elezioni, attestandosi al 36,6% dei consensi. Per quanto riguarda Liberi e Uguali di Pietro Grasso, la formazione perde ancora consenso rispetto al 4 marzo e tocca quota 3,1%, quasi a rischio sbarramento.