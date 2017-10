Prima il volo dal primo piano della scuola media, poi la folle corsa verso l’ospedale “Vito Fazzi” di Lecce: è la cronaca di quanto accaduto nella scuola media Dante Alighieri, nel quartiere San Pio nel capoluogo pugliese, dove un 13enne è precipitato al suolo da una finestra dell’edificio. La caduta per fortuna non si è trasformato in tragedia: soccorso dai sanitari del 118 immediatamente allertati dai docenti era ancora cosciente quando è stato trasportato d'urgenza in ospedale. I medici lo hanno comunque sottoposto ad una Tac per rilevare eventuali traumi.

Non è chiaro ancora cosa sia accaduto: non si sa se il 13enne si è lanciato di proposito oppure si è trattato di un incidente. Sul posto per ricostruire tutti i dettagli della vicenda i carabinieri della stazione di Santa Rosa che stanno ascoltando i testimoni, professori e compagni di classe del ragazzo, sotto choc per quanto accaduto. Tra le ipotesi anche la possibilità che lo studente si sia lanciato volontariamente, forse a causa di un brutto voto.