Ancora un caso di bullismo in classe: questa volta però la vicenda è finita in Tribunale. È accaduto a Lecce, dove un ragazzino è finito in ospedale, dopo che un compagno di scuola lo ha picchiato: lo studente è stato afferrato per il collo e sbattuto con violenza contro il pavimento. L'episodio si è verificato durante la ricreazione, in una scuola media del Basso Salento, come ha raccontato il Nuovo Quotidiano di Lecce.

Il caso è finito all'attenzione del Tribunale per i minorenni, dopo la madre della vittima ha segnalato il fatto con la lettera inviata ai Servizi sociali. Nella missiva notificata anche al dirigente scolastico ed ai genitori dell'aggressore, la donna ha detto anche di avere documentazione medica e fotografica dell'aggressione, che testimonierebbero senza ombra di dubbio le botte subite dal figlio. E non si tratterebbe di un episodio isolato. La denuncia è arrivata in Procura "perché valuti se ci siano o meno responsabilità nel corpo docente per non avere fermato quell'atto di prepotenza".

La madre del ragazzo ha riferito "di avere segnalato più volte che suo figlio tornasse a casa impaurito, intimidito e sostenendo di volerci più rimettere piede a scuola. Ed ha ricordato alla dirigente scolastica, come anche la responsabile dei Servizi sociali comunali che il comportamento di quel gruppo di studenti fosse noto a tutti ormai da tempo, nell'istituto. Soltanto che sarebbe stato sottovalutato".