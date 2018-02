Tragedia sfiorata in Piazza Ludovico Ariosto a Lecce. Un ramo di almeno quindici metri si è staccato da un albero finendo proprio nell’area del parco dove spesso giocano i bambini. In quel momento per fortuna nell'area bambini dei giardini, situata proprio nel centro città pugliese, non c’era praticamente nessuno e così si è evitato un dramma. Il ramo si è staccato dal fusto di una pianta ornamentale che fa parte del patrimonio arboreo di Lecce. Molta paura, ovviamente, ma alla fine tutti hanno tirato un sospiro di sollievo.

La notizia è stata riportata da Giovanni D’Agata, presidente dello Sportello dei Diritti, che ha denunciato l’incidente urbano che ha fatto temere danni gravi a cose e persone. “Un grosso ramo lungo almeno quindici metri – scrive D’Agata – ieri è caduto nell’area bambini dei giardini nel centro città, sul marciapiede. Fortunatamente in quel momento erano deserti e solo per poco si è evitato il peggio. Il ramo si è staccato dal fusto di una pianta ornamentale che fa parte del patrimonio arboreo della città”. E poi continua: “Ennesima dimostrazione del fatto che quegli alberi sono pericolanti e vanno urgentemente potati. Stavolta è andata bene e non ci sono feriti ma avrebbe potuto fare un disastro. Insomma, meglio intervenire prima che altri alberi si spezzino”, conclude il presidente dello Sportello dei Diritti.