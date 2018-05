Non c’è stato nulla da fare per salvare la vita di Andrea Lopez Y Royo, un giovane di trentadue anni deceduto in un incidente stradale sabato sera nel Leccese. Il ragazzo, di Monteroni, si è schiantato col suo scooter contro il muro di cinta di una villetta. L’incidente stradale è avvenuto intorno alle 20 di sabato. Da quanto ricostruito Andrea, giovane appartenente a una famiglia di origini nobili molto conosciuta in paese, stava percorrendo la provinciale per Copertino all’uscita dell’abitato di Monteroni quando, per cause in corso di accertamento, ha improvvisamente perso il controllo del suo scooter Yamaha T Max ed è finito contro un muretto di cinta. Il trentaduenne è morto sul colpo. L’incidente si è verificato nel primo segmento della provinciale, appena fuori dal centro abitato di Monteroni, in un pezzo di strada già teatro in passato di un'altra tragedia.

Sospesa la festa in paese – La tragica notizia, come si legge sui quotidiani locali, si è diffusa velocemente in paese e in segno di lutto sono stati sospesi gli spettacoli musicali e di cabaret previsti nella vicina piazza Candido dove si stava svolgendo la festa patronale rionale in onore della Madonna Ausiliatrice. È stato annullato anche lo spettacolo pirotecnico. “Si è svolta solo la processione – ha detto ai giornali il presidente del comitato festa – la famiglia del ragazzo era conosciuta e gli amici ci hanno pregato di non fare musica. Abbiamo rinviato anche i fuochi d’artificio”. Andrea Lopez lascia la madre, la fidanzata e i fratelli. Insieme alla sua famiglia, la giovane vittima era impegnato nell’azienda e nella tenuta della “Torre del Saetta”, una struttura attiva come B&B, ristorante e pizzeria, che si trova a meno di un chilometro dal luogo della tragedia. Lì probabilmente Andrea era diretto quando ha avuto l’incidente.