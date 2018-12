in foto: Immagine di repertorio

Sono ore di apprensione in Puglia per un uomo di sessantasette anni di Gagliano del Capo (Lecce) disperso in mare da questa mattina, giorno di Santo Stefano. Come ricostruiscono i quotidiani locali, il sessantasettenne è scivolato da una scogliera in mare sotto gli occhi dei suoi amici. L’uomo era andato a pesca con alcuni amici e un familiare e quando tutti stavano risalendo la scogliera nella zone del Ciolo, sulla costa tra Gagliano e Leuca, per tornare alle auto è caduto rovinosamente, finendo in mare. Il tutto è accaduto sotto gli occhi degli amici che hanno allertato immediatamente i soccorsi. Decine di persone in queste ore sono impegnate nelle ricerche. Non si esclude che l'uomo possa essere stato colto da malore e quindi possa essere precipitato in mare dopo aver perso i sensi.

Probabilmente colpito da malore, in corso le ricerche del sessantasettenne – I militari della Guardia Costiera e il personale del 115 stanno monitorando l’intera area anche attraverso l’utilizzo di droni e degli elicotteri della Polizia di Stato partiti da Bari. Impegnati da stamane nelle ricerche, estese fino a Leuca, anche altri volontari di associazioni e i carabinieri della compagnia di Tricase. Considerate anche le condizioni del mare, piuttosto agitato nelle ultime ore, è possibile che il corpo del pescatore sia stato trascinato dalla corrente verso sud, in direzione di Santa Maria di Leuca. Sul posto è arrivata anche un’ambulanza del 118. Le ricerche continueranno nelle prossime ore.