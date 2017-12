Tragedia alle prime luci dell'alba lungo le strade di Lecce. Un’auto condotta da un cittadino di nazionalità bulgara di 35 anni, risultato poi ubriaco, ha travolto un motorino su cui viaggiavano due persone, padre e figlio, uccidendo il primo e ferendo gravemente il secondo. Il dramma poco dopo le 6 in viale Marche quando l'auto ha travolto a tutta velocità lo scooter che è volato a terra per diversi metri. L'impatto violentissimo non ha lasciato scampo all'uomo che era alla guida dello scooter. Quando i soccorsi sono arrivati su posto, infatti, era già esanime e i medici non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

La vittima è il 63enne Albino Saracino, travolto e ucciso mentre accompagnava in stazione il figlio 17enne che doveva prendere il treno che lo avrebbe dovuto portare a scuola. Nello stesso impatto ferito gravemente anche lo stesso giovane, soccorso dal personale sanitario e condotto all’ospedale Vito Fazzi di Lecce dall'ambulanza del 118. L'adolescente è stato ricoverato con prognosi riservata: avrebbe subito gravi lesioni alle gambe. Nei confronti del conducente dell’auto gli agenti delle Polizia stradale accorsi sul posto hanno avviato immediatamente il protocollo previsto per l'omicidio stradale. L’uomo infatti, sottoposto ad alcoltest, è risultato avere valori alcolemici cinque volte superiori a quelli consentiti dalla legge.