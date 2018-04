Drammatico incidente nella serata di ieri a Meledugno, in un punto poco illuminato della strada provinciale che collega la città salentina a Lecce: intorno alle 21 e 30 Antonio Maniglio, un uomo nato e Calimera e lì residente, 46 anni da poco compiuti, mentre alla guida di una motocicletta Yamaha XT 600 ha urtato una bicicletta. A bordo di quest’ultima c’era un giovane extracomunitario della Guinea, Diallo Boubacar, 28 anni. La dinamica dell'impatto non è ancora stata ricostruita dagli inquirenti e non si sa se si sia trattato di un tamponamento oppure di una collisione frontale. Di certo, lo scontro che è stato fatale per entrambi. Caduti rovinosamente sull’asfalto in seguito all’impatto, sono morti in pochi istanti. Quando sul posto sono arrivati i soccorritori, chiamati da alcuni automobilisti di passaggio, non c’era più niente da fare per nessuno dei due.

Lo scontro si è verificato verso le 21,30 poco dopo la stazione di servizio Total Erg di Melendugno. Fra i primi a prestare soccorso sul posto, operatori del 118 e una squadra di vigili del fuoco dal comando di Lecce. Pochi minuti dopo sono arrivati anche i carabinieri del Nucleo operativo radiomobile di Lecce e i militari della stazione di Melendugno. La ricostruzione esatta della dinamica è in corso. Il fatto che la bicicletta non avesse luci, tuttavia, potrebbe essere stato determinante. Il motociclista, che probabilmente procedeva a velocità sostenuta, potrebbe non essersi accorto della bicicletta, se non un attimo prima di un impatto divenuto, ormai, inevitabile. I mezzi sono stati posti sotto sequestro. Le salme trasportare nella camera mortuaria dell'ospedale "Vito Fazzi" di Lecce.