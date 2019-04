Drammatico incidente mortale nelle scorse ore lungo le strade del Salento. Un imprenditore di 40 anni ha perso la vita dopo essersi schiantato contro un muro con la sua vettura, una Porsche Cayenne, mentre percorreva la strada provinciale che collega Acquarica del capo con Taurisano, in provincia di Lecce. La vittima è Luca Ferraro, quarantenne imprenditore salentino di Presicce che lascia anche una figlia piccola. L'uomo si è spento alcune ore dopo l'incidente all'ospedale Vito Fazzi di Lecce dove era stato ricoverato. Il drammatico schianto intorno alle 17.30 di martedì mentre Ferraro si dirigeva verso Taurisano. Soccorso dagli operatori del 118, tempestivamente accorsi sul posto dopo una chiamata di emergenza da parte di altri automobilisti di passaggio, le condizioni del 40enne era apparse subito molto gravi.

L'imprenditore era stato trasportato immediatamente in codice rosso nel vicino ospedale ma, viste le sue condizioni, era stato poi trasferito al nosocomio del capoluogo salentino dove era stato ricoverato nel reparto di rianimazione. Nonostante le cure, però, purtroppo per l'imprenditore non c'è stato nulla da fare. Il quarantenne si è spento nella notte tra martedì e mercoledì. Sulla dinamica esatta dell'incidente stradale indagano ora gli agenti della Polizia Municipale di Taurisano che hanno effettuato i rilievi del caso sul posto e sequestrato la vettura. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, si tratterebbe di un incidente autonomo che non ha coinvolto altri veicoli. La vittima, al volante della sua vettura, forse a causa della velocità e dell’asfalto reso viscido dalla pioggia, avrebbe improvvisamente sbandato, finendo contro il muro di una cava a bordo carreggiata e poi perdendo definitivamente il controllo del mezzo. L'auto quindi è andata a finire dall'altra parte della carreggiata concludendo la sua corsa in un campo agricolo, semidistrutta.