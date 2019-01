Una nuova terribile pagina della violenza contro le donne. Un uomo ha aggredito una 45enne a Ugento, in provincia di Lecce, che si trovava in una condizione di difficoltà: la donna stava infatti chiedendo aiuto, dopo che la sua automobile si era appena ribaltata per strada. Il fatto è accaduto ieri alle prime luci dell'alba. La vittima di quest'incredibile aggressione è una donna salentina che, in seguito all'incidente si trovava per strada, cercando soccorso. Notando la situazione di pericolo un 24enne, Davide Zenzale, un giovane del posto, che percorreva la litoranea ionica, si è fermato. La 45enne era illesa: aveva frenato improvvisamente per evitare un cane, che stava attraversando la strada: a causa dell'asfalto viscido avrebbe perso il controllo dell'auto, finendo sulla corsia opposta.

Mai la donna, già spaventata per il sinistro, avrebbe potuto immaginare cosa le sarebbe accaduto poco dopo. Il ragazzo infatti all'inizio ha finto di voler prestare soccorso, e poi mentre fingeva di volerla calmare ha iniziato a molestarla con carezze sempre più insistenti.

La donna è riuscita a scappare dal veicolo e a raccontare i fatti agli agenti della polizia di Taurisano. La malcapitata dopo l'indicente ha cominciato a camminare lungo la carreggiata. Il 24enne l'ha invitata a salire a bordo della sua Fiat Doblò. Ma la donna si è subito accorta che il giovane aveva tra le gambe una bottiglia di vino. Quando il giovane ha tentato di abusare di lei la donna è riuscita a divincolarsi e a fuggire. Il ragazzo ha provato a raggiungerla, riuscendo a sottrarle la borsa. Poi, grazie alle telecamere della zona, il giovane, che nel frattempo si era nascosto in uno scantinato, è stato arrestato per violenza sessuale e rapina, e trasferito nella casa circondariale di "Borgo San Nicola" a Lecce.