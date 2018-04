Un ragazzo senza più milza e un altro maltrattato dai compagni di classe, sono due giovani vittime di qualcosa che a scuola non ha funzionato come dovrebbe. Giovedì 19 aprile uno studente quindicenne è stato spinto da un compagno di classe ed è urtato contro un banco. È accaduto nell'Istituto tecnico Fermi a Lecce, dove sembra che oggetto del confronto sia stato un pacchetto di patatine. Solo due giorni dopo, in aula, il giovane ha cominciato ad accusare dolori molto forti ed è stato portato in ospedale. Qui i medici hanno asportato al milza al giovane, che non è in pericolo di vita. L'avvocato del quindicenne ha presentato un esposta alla Questura e le autorità stanno ora indagando per capire se si sia trattato di un episodio di bullismo.

Poco distante dal Fermi di Lecce si trova l'Olivetti, scenario di un altro caso di violenza in un'aula scolastica. Qui infatti un diciassettenne è stato costretto contro la lavagna per cancellarne il contenuto, a mo' di cassino. La scuola aveva organizzato un consiglio di classe per discutere di queste violenze e permettere alla vittima di confrontarsi con i compagni, ma è stata proprio la polizia ad aver bloccato la riunione. Secondo il magistrato, infatti, il consiglio, alla presenza di genitori e insegnanti, avrebbe potuto rappresentare un pericolo per le indagini, già precedentemente avviate per maltrattamenti.