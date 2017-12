Aveva voglia di vongole e si è fermato in un ristorante lungo la strada, dove già in passato aveva pranzato, per ordinarne un piatto e mangiarle in tutta tranquillità. Quando però il cameriere del Crabby's Seafood Shack di Stuart ha portato il piatto ordinato a tavola, Nelson Agosto, camionista di 51 anni, è rimasto sconvolto dalla dimensione delle sue vongole, considerate troppe piccole, tanto da chiamare per ben due volte il 911 per protestare. "Stavo morendo dalla voglia di mangiare delle vongole", ha raccontato Agosto ai media locali. "Dopo aver pagato 12 dollari per un piatto di vongole, ho chiesto i soldi indietro perché erano troppo piccole e non avevano nulla all'interno del guscio".

La richieste di rimborso, però, è stata respinta dal ristorante e dunque Agosto ha deciso di chiamare le forze dell'ordine. Agosto ha detto all'operatore del 911 che stava chiamando per protestare contro il ristorante Crabby's Seafood in quanto gli erano state appena servite delle vongole troppo piccole. L'operatore, dopo aver ascoltato la lamentela del camionista, ha ricordato ad Agosto che non poteva chiamare il numero dedicato alle emergenze per con una simile motivazione e ha interrotto la comunicazione. Non contento, Agosto ha nuovamente richiamato il 911 con la stessa motivazione, azione che gli è costata una sanzione: Agosto il prossimo 11 gennaio dovrà apparire in tribunale per rispondere del reato contestato. L'uomo si è difeso dall'accusa sostenendo di non essere a conoscenza delle regole e di non sapere fosse vietato chiamare il numero di emergenza per segnalare fatti del genere.