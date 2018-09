in foto: La statua "parlante" di Pasquino, nei pressi di Piazza Navona, a Roma.

Sfacciataggine e irriverenza, e soprattutto avversione al potere: sono queste le qualità che hanno reso alcune statue di marmo conservate a Roma famose in tutto il mondo. Per secoli hanno espresso il loro disappunto nei confronti dei soprusi perpetrati dai potenti e hanno denunciato, con la tipica ironia propria della romanità, le stranezze e i vizi dei cittadini più illustri della Capitale: a dimostrazione che anche le sculture, se vogliono, possono “parlare”.

Anche se inizialmente dovevano essere molto più numerose, oggi ne rimangono soltanto sei, conosciute appunto come le “statue parlanti” di Roma: anche se non sono, ovviamente, dotate della capacità di proferir parola queste sculture in passato hanno trovato di frequente il modo di comunicare e di raccontare quello che molti, per paura o noncuranza, non osavano rivelare. Come?

La satira pungente delle statue romane

in foto: Marforio: i suoi scambi di battute con Pasquino sono divenuti proverbiali.

Si tratta di un furbo espediente documentato a partire dal XVI secolo: nelle strade di Roma iniziano a comparire, appesi al collo delle statue o affissi nelle vicinanze, cartelli satirici e umoristici che prendono di mira soprattutto personaggi pubblici e alte cariche, come il Papa. Solitamente scritti in latino o in volgare, questi messaggi avevano una fortissima valenza politica, denunciando molto spesso soprusi e violenze: un metodo odiato dai potenti ma difficile da ostacolare, grazie all’assoluto anonimato dei messaggi e alla complicità entusiasta del popolo.

Chi si celasse dietro il volto delle statue parlanti non è certo: con ogni probabilità persone istruite, forse anche nobili, capaci di leggere e di scrivere e di utilizzare la suggestione creata nel popolino dalle statue a proprio vantaggio. A subire le critiche di questi irriverenti monumenti furono in molti, dai papi Alessandro VI Borgia a Urbano VIII, per il quale venne affisso il celeberrimo detto “ciò che non fecero i Barbari lo fecero i Barberini”, fino a Napoleone e Hitler in tempi più recenti. Molti altri tributarono loro ogni onore, ritenendoli autentica espressione della veracità romana, come il poeta Trilussa.

Pasquino e colleghi: voci contro i potenti

“Nun te se vede che la bocca sola con una smorfia quasi strafottente…” Pasquino barbottò: “Segno evidente che nun ha detto l'urtima parola”.

Con questi simpatici versi Trilussa rende omaggio alla statua parlante più famosa di tutta Roma: Pasquino, uno splendido ma ormai quasi irriconoscibile marmo del III secolo oggi situato nei pressi di Piazza Navona. Lui è l’unico ad aver conservato l’abitudine di parlare: spesso compaiono ancora ai suoi piedi messaggi satirici o invettive, tutte ancora rigorosamente anonime. Ma anche se Pasquino è un’autentica super star fra le statue parlanti (sua è la celebre frase sul papa Barberini), la sua fama non ha mai sminuito l’importanza delle parole dei suoi altri colleghi marmorei.

in foto: Madama Lucrezia, la statua parlante nei pressi di Piazza Venezia.

Esistono altre cinque statue parlanti oggi riconosciute come tali, disseminate in varie parti di Roma: quella del barbuto Marforio, situato nel cortile dei Musei Capitolini, quella del Facchino di Via Lata, vicino Via del Corso, quella dell’Abate Luigi in Piazza Vidoni e la statua del Babbuino che dà il nome all’omonima via. Ultima, ma non per importanza, l’unica donna di questa curiosa congregazione: Madama Lucrezia, un marmo che raffigura con ogni probabilità una sacerdotessa di Iside e che oggi è situato nei pressi di Piazza Venezia.