Si tratta di ben ventotto capolavori, frutto dell'arte incisoria di Rembrandt, generalmente custoditi nella collezione Ceribelli di Bergamo, che saranno esposti nella Sala del Francia di Ca' la Ghironda-ModernArtMuseum a Bologna. La struttura di Ponte Ronca di Zola Predosa, che ospita una collezione d'arte moderna e contemporanea di pittura e scultura, sarà il luogo dove poter ammirare "l'Olanda del Secolo d'oro" dal 25 febbraio al 2 aprile 2018.

Durante questo mese e più di mostra, saranno in programma diversi laboratori didattici aperti a giovani, a scuole e a famiglie, in cui diversi artisti contemporanei proporranno performance sull'incisione originale calcografica e xilografica, in modo da far dialogare le incisioni antiche con quelle moderne, realizzate con tecniche nuove e diverse che nei capolavori del passato trovano aspetti pionieristici non solo della storia dell'arte ma del mondo della grafica nel suo insieme.

Sempre in quest'occasione, l'Associazione liberi incisori (Ali) presenterà al pubblico la mostra "La stampa d'arte-tecniche e linguaggi". La mostra su Rembrandt e sul secolo d'oro dell'Olanda sarà anche l'occasione per un dibattito sulla vitalità del linguaggio incisorio e della grafica, che unisce le sedi teatro dell'evento, Ca' la Ghironda, con il connubio tra arte e natura, e il museo Magmma di Villacidro, in Sardegna, dove le opere di Rembrandt (1606-1669) saranno successivamente esposte.