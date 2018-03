Emily Owens, una bambina di appena nove anni, ha riportato ferite profondissime al volto che la lasceranno sfigurata a vita dopo una un'ampolla per l'aerosol le è esplosa in faccia: la piccola si stava sottoponendo a una banalissima cura medica davanti al camino di casa quando, probabilmente a causa dell'alta temperatura, una bomboletta di aerosol è esplosa. Le schegge l'hanno raggiunta sul viso e sul corpo causandole profonde lacerazioni e cicatrici che difficilmente potranno essere occultate, neppure dal più abile chirurgo plastico.

La bambina è stata trasportata in ospedale per le prime cure mediche, ma quando è finalmente uscita non si è persa d'animo ed ha deciso di usare la sua storia per solidarizzare con tutte le altre persone che, per le ragioni più disparate, avevano avuto il volto sfregiato, affinché non si vergognassero né nascondessero: la piccola è stata in seguito sottoposta a una lunga serie di interventi chirurgici per riparare il trauma, interventi che – pur essendo stati efficaci – non hanno però ancora risolto del tutto il problema. In un primo momento la bambina viveva un tale imbarazzo per la sua condizione che i suoi genitori furono costretti a rimuovere tutti gli specchi dalla loro casa, poiché ogni volta che Emily si guardava scoppiava a piangere. Oggi, a tre anni di distanza da quell'incidente, la bimba ha decisamente un altro approccio ed è diventata un esempio per le persone che hanno vissuto il suo stesso dramma.