"Le donne andrebbero tutte sterminate, non servono a nulla". A rivolgere questa frase a una sua studentessa adolescente, nella giornata della Festa della donna, sarebbe stato un'insegnante di storia del liceo scientifico di Palmi, in provincia di Reggio Calabria. A provocare la sortita dell'insegnante di storia sarebbe stata la richiesta della studentessa di vedere film – la cui visione era stata, peraltro, autorizzata dalla dirigente scolastica – sulla condizione femminile. L'uscita, già di per sé scioccante e diseducativa, ha fatto ancor più discutere perché rivolta all'indirizzo della figlia di Maria Chindamo, l'imprenditrice calabrese scomparsa a Limbadi (Vibo Valentia) il 6 maggio 2016 e verosimilmente vittima di omicidio. Il suo caso è al centro di un'indagine della Procura di Vibo Valentia per sequestro di persona, omicidio e occultamento di cadavere.

Il caso Chindamo

A denunciare l'episodio avvenuto tra le mura scolastiche e divenuto oggetto di un esposto alla Procura di Palmi, sono stati in una nota, gli avvocati Giovanna Cusumano e Nicodemo Gentile, legali dei familiari di Maria Chindamo. La donna, un'imprenditrice agricola madre di tre figli, è scomparsa nello stesso giorno in cui cadeva l'anniversario del suicidio dell'ex marito, avvenuto il 6 maggio 2015, solo un anno prima. Le indagini degli inquirenti si sono concentrate a lungo sui familiari dell'uomo, alcuni dei quali colpevolizzavano Maria, che aveva preso la decisione di separarsi, della depressione che aveva condotto l'uomo al suicidio. Maria è scomparsa dopo aver parcheggiato l'auto davanti a uno dei suoi appezzamenti agricoli di sua proprietà, poco dopo le sette del mattino. Sulla sua vettura gli inquirenti hanno trovato tracce di sangue. Le ricerche su tutto il territorio non hanno mai portato alla luce il corpo della donna.