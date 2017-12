Le avevano consigliato di abortire il figlio, che secondo i medici sarebbe morto prima del parto a causa di una malformazione polmonare gravissima e apparentemente non risolvibile. Invece Ruben Exell – questo il nome della piccola – non solo è venuta al mondo ma gode anche di ottima salute: alla bimba era stata diagnosticata una malformazione adenomatoide cistica congenita (CCAM) dopo sole 20 settimane dal concepimento. La patologia, che colpisce un feto ogni 10mila gravidanze, può causare un parto prematuro oppure un aborto spontaneo

"I medici mi consigliarono un'interruzione di gravidanza, soluzione che avrebbe causato meno sofferenze al feto e meno rischi per me. Mi dissero che il bambino difficilmente sarebbe riuscito a sopravvivere, ma io non ho mai avuto dubbi su cosa fare: portare avanti la mia gravidanza, perché in cuor mio sapevo che tutto sarebbe andato nel migliore dei modi".

La donna a quel punto è rimasta letteralmente sola: non solo la sua ginecologa, ma anche il suo medico personale l'ha sconsigliata mentre l'ostetrica non aveva letteralmente idea di cosa suggerirle. Solo il marito le è stata vicina, pur con molte preoccupazioni: di fatto, però, ha avuto ragione lei. Il piccolo Ruben è venuto al mondo e – dopo essere stato curato – ora gode di ottima salute ed ha compiuto un anno.